حماس تكشف سبب زيارتها إلى روسيا ودور بوتين بإنصاف الحركة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة تنظر إلى طلبات روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها بشكل أكثر إيجابية مراعاة لطبيعة العلاقات مع موسكو.



وقال أبو مرزوق إن "دعوة قيادة الحركة لزيارة موسكو رسالة للعالم كله بأن روسيا تعتبر "حماس" حركة تحرر وطني وليس حركة إرهابية"، مشيرا إلى أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين "أنصف حركة "حماس" ونضال الشعب الفلسطيني وحماها سياسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة".



وأفد بـ"أننا التقينا بالخارجية الروسية وتحدثنا في كل ما يهم القضية الفلسطينية وكيف نشكل سويا مستقبلا لكل المنطقة وللبشرية أفضل من الذي ترسمه واشنطن".

RT