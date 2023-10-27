حماس تكشف سبب زيارتها إلى روسيا ودور بوتين بإنصاف الحركة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة تنظر إلى طلبات روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها بشكل أكثر إيجابية مراعاة لطبيعة العلاقات مع موسكو.
وقال أبو مرزوق إن "دعوة قيادة الحركة لزيارة موسكو رسالة للعالم كله بأن روسيا تعتبر "حماس" حركة تحرر وطني وليس حركة إرهابية"، مشيرا إلى أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين "أنصف حركة "حماس" ونضال الشعب الفلسطيني وحماها سياسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة".
وأفد بـ"أننا التقينا بالخارجية الروسية وتحدثنا في كل ما يهم القضية الفلسطينية وكيف نشكل سويا مستقبلا لكل المنطقة وللبشرية أفضل من الذي ترسمه واشنطن".
RT
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