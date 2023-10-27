الصليب الأحمر: أدخلنا فريقا طبيا وخبراء وشاحنات إغاثة إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن فريقا مكونا من عشرة أفراد يضم طاقما طبيا وخبراء من اللجنة، عبر الحدود إلى غزة، اليوم الجمعة.



وجاء في بيان للصليب الأحمر نقلته شبكة (سي إن إن): "كان فريق من جراحي الحرب وأخصائي تلوث الأسلحة، من بين 10 خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين وصلوا إلى غزة اليوم الجمعة، ودخلوا إلى جانب ست شاحنات تابعة للجنة الدولية تحمل مواد طبية مطلوبة بشكل عاجل، وإمدادات لتنقية المياه".



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