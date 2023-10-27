الصليب الأحمر: أدخلنا فريقا طبيا وخبراء وشاحنات إغاثة إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن فريقا مكونا من عشرة أفراد يضم طاقما طبيا وخبراء من اللجنة، عبر الحدود إلى غزة، اليوم الجمعة.
وجاء في بيان للصليب الأحمر نقلته شبكة (سي إن إن): "كان فريق من جراحي الحرب وأخصائي تلوث الأسلحة، من بين 10 خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين وصلوا إلى غزة اليوم الجمعة، ودخلوا إلى جانب ست شاحنات تابعة للجنة الدولية تحمل مواد طبية مطلوبة بشكل عاجل، وإمدادات لتنقية المياه".
بترا
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