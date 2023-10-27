إصابة 3 إسرائيليين في قصف على تل أبيب

إصابة 3 إسرائيليين في قصف على تل أبيب
التاريخ
10/27/2023 8:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر أن مبنى في مدينة تل أبيب أصيب جراء قصف المقاومة الفلسطينية.
وأضافت المصادر إن "سيارات الإسعاف تهرع للمكان".
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