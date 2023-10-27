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إصابة 3 إسرائيليين في قصف على تل أبيب

10/27/2023 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر أن مبنى في مدينة تل أبيب أصيب جراء قصف المقاومة الفلسطينية.
وأضافت المصادر إن "سيارات الإسعاف تهرع للمكان".




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