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الكرملين: روسيا لن تنخرط في القتال على خلفية الضربة الأمريكية في سوريا

10/27/2023 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا مخاوف من انخراط روسيا في القتال على خلفية الضربة الأمريكية لهدفين في سوريا مؤخرا، والتوتر الحاصل في المنطقة.
وردا على سؤال صحفي، أجاب بيسكوف: "لا، لا توجد هناك حاليا أي مخاوف من هذا النوع. أما الضربة الأمريكية لسوريا فإن التوتر الحرج والحرب الفلسطينية الإسرائيلية يهددان بتفجير الوضع على نطاق أوسع بالمنطقة، وهذا أمر سيء للغاية".


وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "القوات الأمريكية نفذت بأمر من الرئيس جو بايدن ضربة لموقعين في سوريا استخدمهما الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الموالية لطهران".


وأشار إلى أن هذه الضربة ليست على أي صلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

RT

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