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كتائب القسام تقصف تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي

10/27/2023 8:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصف تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين.
ودوت صفارات الإنذار حاليا في تل أبيب الكبرى وكافة البلدات المتاخمة لها من الجنوب وغلاف غزة.






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