كتائب القسام تقصف تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي

كتائب القسام تقصف تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
التاريخ
10/27/2023 8:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصف تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين.
ودوت صفارات الإنذار حاليا في تل أبيب الكبرى وكافة البلدات المتاخمة لها من الجنوب وغلاف غزة.
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