Saturday, 28 October 2023 03:05 GMT

4 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

10/27/2023 8:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب أربعة شبان بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بيت لحم الشمالي.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني ببيت لحم ، بأن أربعة شبان أصيبو بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلو على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

MENAFN27102023000205011050ID1107318609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث