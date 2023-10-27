4 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

4 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم
التاريخ
10/27/2023 8:11:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب أربعة شبان بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بيت لحم الشمالي.
وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني ببيت لحم ، بأن أربعة شبان أصيبو بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلو على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.
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