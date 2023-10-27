أمريكا تفرض عقوبات جديدة على حماس وأعضاء بالحرس الثوري الإيراني



أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن جولة ثانية من العقوبات على حركة "حماس" في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحوها هذا الشهر على بلدات إسرائيلية، وتستهدف العقوبات مسؤولا بحماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإجراءات استهدفت أصولا إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.

وقالت الوزارة إن العقوبات شملت أيضا كيانا يتخذ من غزة مقرا وكان بمثابة قناة للتمويل الإيراني غير المشروع لحركتي حماس والجهاد. وتدعم إيران حماس وجماعات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط.

وقال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية في البيان "إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء تفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر صلاحياتنا الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".

وأضاف "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس أكثر على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".

وقصفت إسرائيل قطاع غزة المكتظ بالسكان في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على بلدات في جنوب إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت نحو 1400 شخص بينهم أطفال، واحتجزت أكثر من 200 رهينة بعضهم رضع في الهجوم.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أمس الخميس إن 7028 فلسطينيا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية، من بينهم 2913 طفلا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الأعداد.

ويجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم الجمعة أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. وقد يتعرض من يشاركون في معاملات معينة معهم أيضا للعقوبات.

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على مواطن أردني يعيش في طهران، والذي قالت إنه يعمل كممثل لحركة حماس في إيران، بالإضافة إلى مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي يقومون بتدريب ومساعدة عناصر في حماس وجماعات مسلحة أخرى.

كما استهدفت العقوبات قائدا للواء الصابرين للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والمقيم في إيران. وقالت وزارة الخزانة إن لواء الصابرين انتشر في سوريا وقدم التدريب لحماس وعناصر من حزب الله اللبناني.

وشملت عقوبات اليوم الجمعة كذلك شركات في السودان وإسبانيا ومساهمين مقيمين في تركيا في شركة تم تصنيفها في السابق على أنها جزء من المحفظة الاستثمارية لحماس.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تضم شركات تعمل في تركيا وكذلك في السودان والجزائر والإمارات وأماكن أخرى.

وأثارت أعمال العنف التي اندلعت هذا الشهر مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي نفذ أمس الخميس ضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة التي يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

ومع تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس، تعرضت قوات الولايات المتحدة وحلفاء لها لما لا يقل عن 12 هجوما في العراق وأربع هجمات في سوريا من قوات مدعومة من إيران.

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