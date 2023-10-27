العربية للطيران تحتفي بمرور 20 عاماً على ريادتها لقطاع الطيران ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد مرور عشرين عاماً على تأسيسها نقلت خلالها ما يزيد عن 150 مليون مسافر عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 190 وجهة انطلاقاً من سبعة مراكز تشغيلية، تواصل مجموعة“العربية للطيران”، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران. وبمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، كشفت الشركة عن شعار يزين طائراتها تكريماً لمسيرة الشركة الرائدة والمدعومة بجهود وتفاني فريق عملها.





وفي إطار تعليقه على المسيرة الاستثنائية للشركة منذ عام 2003، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران:“أثبتت 'العربية للطيران' على مدى عقدين من الزمن أنها تمتلك رؤية ريادية غيّرت من خلالها مفهوم السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكمن مسير الشركة الاستثنائية في جعل السفر الجوي متاح للجميع حيث ساهم في تقريب المسافات بين الثقافات والبلدان ودعم الاقتصاد والسياحة

وبالتالي شكل مصدر إلهام لقيادة التغيير في قطاع الطيران وتنميته في المنطقة.”





ومنذ اطلاقها لنموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، استطاعت“العربية للطيران” ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً عبر توفير خيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة للعملاء وتقديم خدمات عالية الجودة وبتكلفة معقولة.

وأطلقت“العربية للطيران” عملياتها في 28 أكتوبر 2003 من خلال طائرتين فقط الى خمس وجهات، واليوم، تطورت اعمال الشركة لتصبح مجموعة قابضة تقدر بمليارات الدولارات وتقدم خدمات السفر والسياحة عبر مختلف أنحاء العالم. وتمتلك“العربية للطيران” محفظة متنوعة من العلامات التجارية والتي تشمل الطيران والضيافة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وعمليات الطيران والمناولة الأرضية والتموين والصيانة والتشغيل. وتسيير مجموعة“العربية للطيران” رحلاتها انطلاقاً من مراكز متعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة، أبو ظبي، رأس الخيمة)، والمغرب، ومصر، وأرمينيا، وباكستان. وتعمل الشركة حالياً على مضاعفة حجم أسطولها الحالي الذي يضم 71 طائرة من طراز إيرباص A320 و A321 من خلال الطلبية الحالية مع شركة ايرباص والتي تشمل 120 طائرة جديدة من عائلة إيرباص A320. وسيبدأ تسلم الطائرات الجديدة بحلول عام 2025، مما يدعم استراتيجيتها لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية. كما وحافظت“العربية للطيران” خلال العقدين الماضيين على مكانتها كأفضل مشغل لأسطول طائرات إيرباص A320 في جميع أنحاء العالم.





كرتنا ثقافتنا

وأضاف العلي:” يعكس نجاح الشركة على مدى السنوات الماضية تفاني موظفينا ودعم شركائنا الاستراتيجيين. وكانت لخيارات السفر المريحة والمنخفضة التكلفة التي وفرتها“العربية للطيران” طوال هذه الفترة عاملاً مهماً في توفير تجربة سفر تتميز بالقيمة المضافة للمسافرين. وإذ نفخر بقدرتنا المستمرة على تحقيق النمو والربحية، فإننا نتطلع إلى توسيع نطاق أعمالنا عبر توفير المزيد من حلول السفر المبتكرة، وإضافة وجهات جديدة، ودخول أسواق متنوعة”.





واستطاعت“العربية للطيران” ، مع استمرار زيادة الطلب على السفر منخفض التكلفة ، من إعادة صياغة مفهوم السفر الجوي في المنطقة عبر توسيع شبكة وجهاتها، وتوفير عروض تنافسية تركز على القيمة المضافة، وتسخير كامل قدراتها التقنية والتشغيلية التي طورتها على مدار العقدين الماضيين.





واختتم العلي قائلاً:“عاهدنا عملاءنا منذ اطلاق الشركة بجعل السفر الجوي متاحًا للجميع وبشكل أوسع من أي وقت مضى، وما زلنا ملتزمين بهذا العهد. وبينما نبدأ مرحلة جديدة من النمو والتقدم، ندرك أهمية الابتكار والكفاءة في تطوير نموذج أعمالنا الذي يعتمد على تعدد المراكز التشغيلية، حيث يساهم بشكل مباشر في تقديم المزيد من خيارات السفر الجوي للمسافرين من مختلف الأسواق في آسيا وأوروبا وأفريقيا.”





وبينما تساهم“العربية للطيران” في تقديم خدمات الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، تواصل الشركة أيضاً إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية في عدة بلدان على امتداد شبكة وجهاتها من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة“سحاب الخير”، والذي ساهم منذ تأسيسه في عام 2007 بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية في بناء العديد من العيادات الطبية والمدارس. وقدم برنامج“سحاب الخير” اكثر من 1000 مبادرة ومشروعاً تطوعياً حول عدة دول منها بنغلاديش، والهند، والنيبال، وتركيا، ومصر، والسودان، وسريلانكا، واليمن وغيرها حيث ساهم على مدار السنوات الماضية بشكل إيجابي في حياة الكثير من الأفراد. وتفخر“العربية للطيران” بالتزامها بالمسؤولية المجتمعية المستدامة من خلال مشاريعها وجهودها في جميع أنحاء العالم.





وحصدت“العربية للطيران” ، الحائزة على العديد من الجوائز، مؤخراً لقب“أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للعام” خلال حفل توزيع جوائز إنجازات الطيران 2023، ووفقاً لمجلة“أيرلاين ويكلي”، حققت العربية للطيران أعلى هامش تشغيل بين جميع شركات الطيران العالمية كما وحققت المرتبة الأولى في التصنيف السنوي المرموق لمجلة“إيرفينانس جورنال” لأفضل 100 شركة طيران في العالم للسنة الرابعة على التوالي.