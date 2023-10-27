1000 جثة تحت الأنقاض في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه ما تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء.
وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ردا على سؤال حول عدد القتلى في غزة: "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه ما يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".
وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 7000 شخص قتلوا في عمليات القصف التي نفذتها تل أبيب، بعد الهجمات التي شنها حركة المقاومة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، الأربعاء، إنه "لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون" في قطاع غزة.
وردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على التقارير المشككة، بالقول: "الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها".
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