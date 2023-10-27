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1000 جثة تحت الأنقاض في غزة

10/27/2023 7:20:59 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه ما تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ردا على سؤال حول عدد القتلى في غزة: "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه ما يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 7000 شخص قتلوا في عمليات القصف التي نفذتها تل أبيب، بعد الهجمات التي شنها حركة المقاومة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، الأربعاء، إنه "لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون" في قطاع غزة.

وردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على التقارير المشككة، بالقول: "الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها".

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