فاعليات أردنية تواصل وقفاتها التضامنية دعماً لغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - واصلت فعاليات حزبية وشعبية في مختلف محافظات المملكة، إقامة وقفاتها التضامنية دعماً لأهل غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، ونددت بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين والأبرياء العزل.

وفي محافظة إربد، نددت مسيرة حاشدة في مخيم إربد بالعدوان البربري على غزة، ودعا المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المخيم العالم إلى التحرك العاجل لوقف الحرب على غزة لأن قوات الاحتلال تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالحروب والتي تحمي المدنيين والمصابين وتوفر لهم الدواء والماء والكهرباء والمواد التموينية وجميع أسباب الحياة.

واعتبروا الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الغربية شريكة بجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال على البشر والشجر والحجر في غزة.

وحيا المشاركون بالمسيرة صمود وثبات شعب غزة على أرضه راميا وراء ظهره كل دعوات التهجير والنزوح القسري.

وثمنوا مواقف الأردن قيادة وشعبا في نصرة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن غزة وبذل كل الجهود الممكنة لوقف الحرب الهمجية عليها وإتاحة المجال لإيصال المساعدات العاجلة والضرورية لها.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة هيلين الاستثمارية عن مبادرة تقوم بموجبها برصد كافة أرباح المطاعم التابعة لها اعتباراً من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل لدعم أهل غزة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وقال رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية رئيس مجلس إدارة هيلين، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها القطاعين الصناعي والتجاري لدعم صمود أهل غزة وتقديم يد العون لهم في ظل العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة.

وثمن رئيسا غرفة التجارة محمد الشوحة والصناعة هاني أبو حسان والنائب السابق محمود الطيطي هذه المبادرة، مؤكدين أن الأردن سيبقى على الدوم الظهير والسند والنصير للشعب الفلسطيني والأكثر التصاقاً بالقضية الفلسطينية.

وفي عجلون، نظم حزب الميثاق الوطني وسط المدينة وقفة تضامنية دعماً لصمود الأهل في غزة ورفضاً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الأمين العام للحزب الدكتور محمد المومني، أن ما تتعرض له غزة من ظلم ودمار واعتداءات من قبل قوات الاحتلال يصب في خانة تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف المومني وسط حضور حاشد من أبناء المحافظة، أن الأردن وقف وقفة مشرفة كمواقفه دوماً، مشدداً على لاءات الميثاق الوطني الداعمة والمساندة للاءات جلالة الملك تجسيداً عملياً لموقف الأردن الواحد الرسمي والشعبي تجاه قضية العرب الأولى قضية فلسطين.

بدوره، قال مساعد الأمين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار الدكتور محمود فريحات، نقف اليوم وقفة تضامنية مع الأهل في غزة هاشم من محافظة عجلون الأقرب الى فلسطين العروبة، مشيراً إلى مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك من خلال جولاته الدبلوماسية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات.

وقالت التربوية بتول المومني خلال كلمة لها عن القطاع النسائي بمحافظة عجلون، إن ما يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ في غزة يرقى إلى أبشع الجرائم، مؤكدة، أن الأردنيين ملتفون خلف قيادة جلالة الملك بمواقفه الشجاعة من القضية الفلسطينية وجهوده جلالته الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي على غزة.

ونظمت الجامعة الهاشمية في محافظة الزرقاء، اليوم الخميس، محاضرة لأستاذة اللغة والنحو في الجامعة الدكتورة خلود العموش بعنوان”على أبواب الأمل”، وذلك للحديث عن الأحداث المأساوية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وعدوان همجي يستهدف المدنيين.

وتحدثت الدكتورة العموش، خلال المحاضرة التي تابعها عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور باسل المشاقبة وجمع من الطلبة، عن الموقف الأردني المشرف، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، داعية إلى ضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية في ظل هذا التناغم الرسمي والشعبي إزاء العدوان الغاشم على غزة ،والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة في هذه الظروف الإقليمية الصعبة.