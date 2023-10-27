شعرت بـ«ضجيج» في أذنها .. فاكتشفت زائراً غير متوقع

تجربة مؤلمة شاركتها إحدى الناشطات على تيك توك عندما استيقظت على صوت شيء غريب في أذنها، لتكتشف أن الضجيج كان عنكبوتًا يعشش داخل الأذن.

ونشرت ديزيراي كيلي الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا، من ولاية ميسوري، مقطع فيديو وهي تجلس في غرفة الطوارئ في انتظار الممرضة لإخراج العنكبوت من أذنها، وأخبرت المشاهدين بالحرج من الوضع.

المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر 21 مليون مرة، أبدى آلاف المستخدمين في تعليقاتهم خوفا من المشهد منتظرين بفارغ الصبر نهاية القصة المثيرة.

وفي مقطع فيديو لاحق، تذكرت ديزيراي أنها استيقظت حوالي الساعة الخامسة صباحًا، وشعرت بشيء ما في أذنها، ووصفته بأنه إحساس“بالرفرفة”.

وأوضحت في الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة: "اعتقدت أنها كانت الشرابات الموجودة في نهاية اللحاف، لذلك عدت للنوم"، و"بعد حوالي 10 أو 15 دقيقة، استيقظت مرة أخرى، وهذه المرة لم أنم بما فيه الكفاية، لقد شعرت بشيء يتحرك في أذني".

نظرًا لعدم رغبتها في المخاطرة بالعبث في أذنها، قررت ديزيراي الانتظار حتى يتم فتح الطوارئ في الساعة 8 صباحًا - ولكن بينما كانت تنتظر، تغير الشعور من "الرفرفة" إلى الألم.

وأوضحت: "شعرت وكأن كتلة كبيرة من الشمع تتحرك عند قاعدة طبلة الأذن". لقد كان الأمر مزعجاً بصورة كبيرة.

واعترفت للحظة بأنها كانت مقتنعة بأنه مجرد شمع أذن، وتأكدت أسوأ مخاوفها عندما ألقت الممرضة نظرة وأخبرتها أن هناك شيئًا ما في الأذن.

وبدأت ديزيراي في البكاء على الفور بينما كانت الممرضة تستعد لغسل أذنها وإزالة كل ما يعيقها.

قالت ديزيراي إنها شعرت بكل ما "يزحف" خارج أذنها.

وتذكرت قائلة: "كنت أميل رأسي وأشاهد بطرف عيني شيئًا يسقط ويهبط على سترتي".

ثم بدأت الممرضة في تنظيف أذنها، ولكن لم يحدث شيء، وشعرت ديزيراي بكل ما كان في أذنها وهو مستمر في الحركة.

وتابعت "قفزت الممرضة إلى الوراء خطوة ثم عادت على الفور وسحبت سترتي لأن العنكبوت كان حياً، لذلك وقفت بينما يسقط العنكبوت من كتفي إلى الأرض. وأنا أشاهده يزحف. أشاهد العنكبوت الأسود بأرجله الثمانية يزحف عبر الأرضية".

وفقًا لـ Verywell Health، إذا كنت تشك في وجود شيء ما في أذنك، فإن أفضل طريقة لإزالته هي إمالة رأسك إلى الجانب والهز بلطف، أو صب كمية صغيرة من الزيت النباتي أو الماء الدافئ في قناة الأذن، أو اطلب المساعدة الطبية.







