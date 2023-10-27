أونانا حارس مانشستر يدافع عن زميله جارناتشو رغم منشوره المثير للجدل



دافع الكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أليخاندرو جارناتشو، بعدما استخدم زميله الأرجنتيني الشاب رمزا تعبيريا على شكل غوريلا في منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي، كان موجها إلى أونانا.

ونشر جارناتشو /19 عاما/ صورة للاعبين يهنئون أونانا بعد تصديه لضربة جزاء خلال فوز مانشستر على كوبنهاجن الدنماركي 1 /صفر يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

واستخدم جارناتشو رمز تعبيري لغوريلا في صورة نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قبل أن يحذفها.

وأكد أونانا ، صاحب البشرة السمراء، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور أنه يتفهم تصرف جارناتشو.

وأضاف "الناس لا يمكنها أن تختار الشيء الذي يشعرني بالإهانة، أعرف تماما ما قصده جارناتشو، القوة والصلابة، لا يجب تضخيم الأمور".

ونشر أونانا صورة له وهو يحتضن زميله الأرجنتيني الشاب.









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