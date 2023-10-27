أونانا حارس مانشستر يدافع عن زميله جارناتشو رغم منشوره المثير للجدل

(MENAFN
- Al-Bayan)
دافع الكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أليخاندرو جارناتشو، بعدما استخدم زميله الأرجنتيني الشاب رمزا تعبيريا على شكل غوريلا في منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي، كان موجها إلى أونانا.
ونشر جارناتشو /19 عاما/ صورة للاعبين يهنئون أونانا بعد تصديه لضربة جزاء خلال فوز مانشستر على كوبنهاجن الدنماركي 1 /صفر يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.
واستخدم جارناتشو رمز تعبيري لغوريلا في صورة نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قبل أن يحذفها.
وأكد أونانا ، صاحب البشرة السمراء، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور أنه يتفهم تصرف جارناتشو.
وأضاف "الناس لا يمكنها أن تختار الشيء الذي يشعرني بالإهانة، أعرف تماما ما قصده جارناتشو، القوة والصلابة، لا يجب تضخيم الأمور".
ونشر أونانا صورة له وهو يحتضن زميله الأرجنتيني الشاب.
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