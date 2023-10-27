حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنين

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة هي الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة، جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتي قد تولد مشاكل إضافية تهدد استقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح اليوم الجمعة، في افتتاح استراحة شيص الواقعة بعد نفق الروغ على طريق خورفكان - الشارقة، وتوزيع سندات ملكية محلاتها التجارية للمواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة.

وأكد سموه حرصه الدائم ودراسته بشكل يومي لحالات الأسر الاجتماعية ومتابعة كل بيت لمعرفة أعداد أفرادها ومصرفها ودخلها للوصول إلى احتياجاتها، وما يتطلب التدخل لمعالجته بشكل منفرد أو من خلال المشروعات والقوانين والقرارات، الأمر الذي يوفر العيش الكريم للأسرة بطريقة مستدامة.

وبارك سموه للمواطنين ملاك المحلات التجارية الجديدة في استراحة شيص، لافتاً إلى أن المشروع سيستمر في الجهة المقابلة للاستراحة، وقال سموه :" نقول للأهالي الذين لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا على نصيب من هذا المشروع الذي سيوزع الآن، نحن نعمل في الجهة الثانية على مشروع مشابه لهذه المحلات التجارية وستكون من نصيبكم بإذن الله، وجميعكم أسرة واحدة".

وأشار سموه إلى العمل على مشروعات مشابهة لمدينة خورفكان تتمثل في مبان بطوابق متعددة، قائلاً :“ مثلما وزعنا المباني في مدينة كلباء سيكون لخورفكان مشروعات مشابه وستوزع على المحتاجين والمستحقين من العوائل التي قد تكون لديها مشاكل اجتماعية، فنحن لن نتركها للمصائب بل نحميهم ولن نرضى لهم مد اليد للآخرين، ليعيشوا حياة كريمة”.

ودعا سموه في ختام كلمته الأهالي والمواطنين جميعاً إلى الالتزام بالدين والإيمان والمبادئ والحفاظ على المجتمع من كل ما قد يضره أو يفككه.

وسلم صاحب السمو حاكم الشارقة المواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة سندات ملكية محلاتهم التجارية في استراحة شيص، مهنئاً إياهم ومتمنياً لهم التوفيق والبركة في الرزق.

بعد ذلك توجه سموه إلى إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي لاستراحة شيص، ليستمع بعدها إلى قصيدة شعرية قدمتهاً طفلة من أهالي المنطقة.

وتجول سموه في أروقة استراحة شيص ليطلع على المحلات التجارية البالغ عددها 58 محلاً، قسمت بين محلات الخضروات والفواكه، وبيع السجاد، وبيع أدوات ولوازم الرحلات، والمشاتل، والمطاعم والمقاهي، ومحلات بيع العطور والمواد الغذائية وغيرها.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مرافق الاستراحة وما تضمه من خدمات متنوعة يستفيد منها مستخدمو طريق خورفكان بمختلف فئاتهم وأهداف رحلاتهم والقاصدين مدينة خورفكان وما جاورها من المناطق.

وعرج سموه على المسرح الخارجي المظلل الذي يتوسط الاستراحة ويتسع لـ 80 شخصاً مع شاشة عرض بمساحة 24 مترا مربعا، ويحيط المسرح النباتات والورود ونفذ على مساحة 430 مترا مربعا.

وتوقف سموه في إحدى المحلات التجارية في استراحة شيص واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى قصيدة قدمها أحد أطفال المنطقة تناولت مكارم سموه.

وفي ختام افتتاح الاستراحة توقف سموه في منطقة ألعاب الأطفال التي تغطي مساحة 600 متر مربع، وتحتوي على عدد من ألعاب القفز والتسلق والتزحلق، وتتميز بأنها مظللة ويغطي أرضيتها المطاط الذي يزهو بالألوان الجاذبة ومسورة من أجل سلامة الأطفال.

وتابع سموه فقرة فنية قدمتها مجموعة من أطفال المنطقة، تغنت بحب سموه وقرينته ليلتقط بعدها صوراً تذكارية مع الأطفال.

ويعد مشروع استراحة شيص أحد المشروعات المميزة، حيث تم اختيار موقعها لتصبح مقصداً سياحياً يخدم مرتادي طريق خورفكان، وتتميز الاستراحة بالتنوع المناخي والانخفاض النسبي في درجات الحرارة بسبب ارتفاع الجبال، بالإضافة إلى مبادرات تشجير الجبال المحيطة بطريق خورفكان التي وجه بها سموه بزراعة بأشجار التين والسقب والميز واللبان العربي، مما يساهم في تخفيض درجات الحرارة.

وتم تنفيذ الاستراحة مع مراعاة الطبيعة الجبلية والمناسيب الطبوغرافية للأرض ودراسة الميول ونوعية التشطيبات المستخدمة، بحيث تكون الاستراحة جزءا من طبيعة الجبل من مواد صخرية وأرضيات بألوان حجرية وتفاصيل مستوحاة من الجبال.

وتتضمن الاستراحة أكشاكا وجلسات خارجية مميزة تحيط بها الأشجار الخضراء والورود التي تزهو بألوانها وتلقي بجمالها على الجبال والمكان، وتنار الاستراحة بأعمدة تتميز بإبداع زخارفها لتتكامل مع باقي عناصر الاستراحة.

وتحتوي الاستراحة على ثلاثة مداخل انسيابية للطريق الخدمي للاستراحة على امتداد 800 متر مع الأخذ بعين الاعتبار وسائل التهدئة المرورية لضمان سلامة مرتادي السوق مع تنفيذ اللوحات الارشادية كافة، وتوفر الاستراحة 210 مواقف منها 6 مواقف لذوي الإعاقة، وذلك لسهولة وصول الزوار للمحلات وللاستمتاع بالتسوق مع وجود توسعة قريبة لإضافة 70 موقفا عند جبل التين منها موقفان للحافلات.

كما تتضمن الاستراحة مجموعة من المرافق الخدمية التي تعزز من تجربة الزوار وتوفر لهم احتياجاتهم كافة، وسيضاف إليها مسجد يتسع لـ 300 مصل، ومحطة وقود لخدمة مرتادي الاستراحة والطريق.

رافق سموه خلال افتتاح استراحة شيص كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية، وعدد من أعيان المنطقة.





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