من ضمنها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.. 50 فعالية في الموسم الجديد لسباقات حلبة ياس



أعلن منظمو سباقات حلبة ياس، عن اقامة أكثر من 50 فعالية خلال الموسم الجديد 2023/2024.

وانطلقت اليوم أولى سباقات الموسم بالجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس، والتي يقام خلالها سباقات بطولات الخليج بروكار، وكأس الخليج راديكال، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.

وتشهد الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل استضافة الحلبة للحدث الأبرز "سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1".

كما تستضيف الحلبة أيضا بطولة فورمولا 4 الإمارات، بمشاركة واسعة من سائقي فريق ياس هيت، والذي يضم السائق الإماراتي راشد الظاهري.

ومن أبرز الفعاليات أيضا سباق الخليج 12 ساعة، ويقام من 8 إلى 10 ديسمبر القادم، وكذلك تحدي سوبر ياس، وبطولة الإمارات للدريفت.

ويشهد موسم 2024 انطلاقة فئة جديدة للمتسابقين الصغار من خلال تحدي متسابقي الدراجين الناشئين (جونيور دراجستر)، والتي تقام فعالياتها ضمن الجولات الثلاث لتحدي ياس سوبر ستريت.





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