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23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

10/27/2023 7:20:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليارات درهم، منها 265 مبايعة للأراضي بقيمة 2.84 مليار درهم و1496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.71 مليارات
درهم.

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