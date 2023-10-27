23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
التاريخ
10/27/2023 7:20:46 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليارات درهم، منها 265 مبايعة للأراضي بقيمة 2.84 مليار درهم و1496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.71 مليارات
درهم.
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