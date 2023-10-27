بسبب اجراءت الاحتلال..5000 شخص أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الجمعة، أداء 5000 شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وتمكنت أعداد قليلة من المواطنين الوصول الى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بعد أن منع الاحتلال المئات منهم من الدخول للمسجد، وفرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة.
وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ورشت المياه العادمة صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب.
وهذه هي الجمعة الثالثة التي يجري فيها قمع المصلين الذين يمنع الاحتلال وصولهم الى الأقصى، ما يضطرهم لأداء الصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة.
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