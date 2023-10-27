بسبب اجراءت الاحتلال..5000 شخص أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الجمعة، أداء 5000 شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وتمكنت أعداد قليلة من المواطنين الوصول الى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بعد أن منع الاحتلال المئات منهم من الدخول للمسجد، وفرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ورشت المياه العادمة صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وهذه هي الجمعة الثالثة التي يجري فيها قمع المصلين الذين يمنع الاحتلال وصولهم الى الأقصى، ما يضطرهم لأداء الصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة.