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إسرائيل تصدر أمرا بهدم منزل رئيس المكتب السياسي لـحماس في رام الله

10/27/2023 7:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد موقع Ynet العبري بصدور أمر بهدم منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري قرب رام الله في الضفة الغربية.
وقال الموقع إنه في إطار الحرب ضد "حماس"، وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس أمر مصادرة وهدم المنزل الذي يملكه العاروري، الواقع في قرية عارورة بالقرب من رام الله.


يذكر أن منزل العاروري كان في عهدة "الشاباك"، ولا يعيش فيه أي فلسطيني.


RT

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