إسرائيل تصدر أمرا بهدم منزل رئيس المكتب السياسي لـحماس في رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد موقع Ynet العبري بصدور أمر بهدم منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري قرب رام الله في الضفة الغربية.
وقال الموقع إنه في إطار الحرب ضد "حماس"، وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس أمر مصادرة وهدم المنزل الذي يملكه العاروري، الواقع في قرية عارورة بالقرب من رام الله.
يذكر أن منزل العاروري كان في عهدة "الشاباك"، ولا يعيش فيه أي فلسطيني.
RT
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