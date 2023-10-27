حشود غفيرة في وسط البلد لوقف العدوان على قطاع غزة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتشد آلاف الأردنيين اليوم الجمعة في وسط البلد، بوقفة تضامنية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسماح بإدخال الوقود إلى القطاع وذلك في اليوم الـ 21 من الحرب على غزة.
وطالب المشاركون في الوقفة التي بدأت بعد صلاة الجمعة، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بالقيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة وإدخال المساعدات اللازمة للقطاع.
ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية قائلين إن هذا العدوان الهمجي يعد إبادة جماعية لأهل غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال المدنيين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس، وحصد آلاف الأرواح من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.
وهتفوا بضرورة وقف إطلاق النار على قطاع غزة واستهداف المدنيين فيه .
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