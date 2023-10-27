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حشود غفيرة في وسط البلد لوقف العدوان على قطاع غزة - صور

10/27/2023 7:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتشد آلاف الأردنيين اليوم الجمعة في وسط البلد، بوقفة تضامنية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسماح بإدخال الوقود إلى القطاع وذلك في اليوم الـ 21 من الحرب على غزة.
وطالب المشاركون في الوقفة التي بدأت بعد صلاة الجمعة، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بالقيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة وإدخال المساعدات اللازمة للقطاع.
ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية قائلين إن هذا العدوان الهمجي يعد إبادة جماعية لأهل غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال المدنيين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس، وحصد آلاف الأرواح من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.
وهتفوا بضرورة وقف إطلاق النار على قطاع غزة واستهداف المدنيين فيه .























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