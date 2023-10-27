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مسيرات تضامنية في إربد مع الشعب الفلسطيني وتندد بالحرب على غزة

10/27/2023 7:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرج آلاف الأردنيين بعد أداء صلاة اليوم الجمعة في محافظة إربد في مسيرات تضامنية مع فلسطين وتندد بالعدوان على قطاع غزة المحاصر.
وهتف المشاركون بشعارات تندد بعدوان الاحتلال على غزة وعبارات تحيي صمود المقاومة الفلسطينية ضد سياسات الاحتلال الغاشم وشعارات تعبر عن التوأمة بين الأردن وفلسطين.
وثمنوا جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة ودوره حشد المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية ومساهمة المملكة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ودعوا المجتمع الدولي إلى إدانة سلوكيات الاحتلال في الحرب على غزة في ظل استمرار غاراته على القطاع مما تتسبب باستشهاد وإصابة آلاف الغزيين غالبيتهم من النساء والأطفال وبالتزامن مع حصار خانق تسبب بنفاد الحاجات الأساسية من غذاء ودواء وماء.

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