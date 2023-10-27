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الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7326

10/27/2023 7:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 7326 شهيدا.
وأضاف "نطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة".





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