الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7326

الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7326
التاريخ
10/27/2023 7:09:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 7326 شهيدا.
وأضاف "نطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة".
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