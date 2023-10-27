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اليونسكو تدعو إلى وقف الاعتداءات على المباني التعليمية في غزة

10/27/2023 7:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت منظمة "اليونسكو" عن قلقها البالغ إزاء تأثير القصف الذي يتعرض له قطاع غزة على التلاميذ والعاملين في التعليم، مطالبة بوقف الاعتداءات على المباني التعليمية في غزة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى حماية المباني التعليمية التي تتحول في معظم الأحيان إلى ملاجئ للسكان، مشددة على أن استهدافها أو استغلالها لأغراض عسكرية يتعارضان مع القانون الدولي.


ولفتت إلى أن قطاع التعليم في غزة يضم أكثر من 625 ألف تلميذ و22 ألف معلم، وهم يعانون اليوم من وضع هش للغاية، مذكرة جميع الأطراف بأن عليها الالتزام بالامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني.


ويبلغ عدد المدارس التابعة للأونروا في غزة 183 مدرسة، وقد باشرت في مطلع العام الدراسي الحالي بتقديم الخدمة لما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة.

ويُستخدم الكثير من هذه المؤسسات التعليمية اليوم كملاجئ لإيواء السكان.


وأشارت بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى تضرر أكثر من 200 مبنى مدرسي منذ 7 أكتوبر، أي ما يعادل 40% من إجمالي المباني المدرسية في قطاع غزة، وقد تعرض أربعون مبنى تقريبا إلى أضرار بالغة.

RT

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