المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.
وأفادت المصادر أن جيش الاحتلال حاصر المسجد الأقصى ويمنع الأهالي الدخول إليه عبر باب حطة وباقي الأبواب ويفتش الوافدين للصلاة ويدقق بطاقاتهم الشخصية
وللجمعة الثالثة على التوالي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى.
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