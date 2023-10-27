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المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية

10/27/2023 6:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.
وأفادت المصادر أن جيش الاحتلال حاصر المسجد الأقصى ويمنع الأهالي الدخول إليه عبر باب حطة وباقي الأبواب ويفتش الوافدين للصلاة ويدقق بطاقاتهم الشخصية
وللجمعة الثالثة على التوالي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى.




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