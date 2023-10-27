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كتائب عز الدين القسام تصدر بلاغا عسكريا

10/27/2023 6:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بلاغا عسكريا اليوم الجمعة يفيد بمحاولة جيش الاحتلال القيام بعملية على شاطئ رفح .
وقالت الكتائب في البلاغ "حاول العدو فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر."




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