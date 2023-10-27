كتائب عز الدين القسام تصدر بلاغا عسكريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بلاغا عسكريا اليوم الجمعة يفيد بمحاولة جيش الاحتلال القيام بعملية على شاطئ رفح .
وقالت الكتائب في البلاغ "حاول العدو فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر."
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