قيادي في حماس من موسكو: لا إفراج عن الأسرى قبل وقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN-قال قيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الذين احتجزوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن عضو في وفد حماس الذي يزور موسكو حالياً أن الحركة تحتاج إلى وقت لتحديد مكان وجود جميع الأسرى.

وأضاف القيادي نفسه: "لقد أسروا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم".

وشدد على "الحاجة إلى أوضاع هادئة لإنجاز هذه المهمة".

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي والمجازر المرتكبة في قطاع غزة بلغ 50 قتيلاً تقريباً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال أن عدد المحجتزين لدى "حماس" منذ السابع من أكتوبر يناهز 229.