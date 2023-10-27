قيادي في حماس من موسكو: لا إفراج عن الأسرى قبل وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN-قال قيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الذين احتجزوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.
ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن عضو في وفد حماس الذي يزور موسكو حالياً أن الحركة تحتاج إلى وقت لتحديد مكان وجود جميع الأسرى.
وأضاف القيادي نفسه: "لقد أسروا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم".
وشدد على "الحاجة إلى أوضاع هادئة لإنجاز هذه المهمة".
وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي والمجازر المرتكبة في قطاع غزة بلغ 50 قتيلاً تقريباً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال أن عدد المحجتزين لدى "حماس" منذ السابع من أكتوبر يناهز 229.
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