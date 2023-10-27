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منظمة الصحة العالمية:حصلنا على قائمة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر

10/27/2023 6:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأمم المتحدة/PNN-أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن حصولها على قائمة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلو في غزة منذ 7 أكتوبر، اي منذ بداية العدوان
إضافة ابى
300 شهيد لم يتم التعرف على هويتهم.

وقالت المنظمة لدينا تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليهم

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