منظمة الصحة العالمية:حصلنا على قائمة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر

منظمة الصحة العالمية:حصلنا على قائمة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
10/27/2023 6:11:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأمم المتحدة/PNN-أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن حصولها على قائمة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلو في غزة منذ 7 أكتوبر، اي منذ بداية العدوان
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300 شهيد لم يتم التعرف على هويتهم.
وقالت المنظمة لدينا تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليهم
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