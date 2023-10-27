مبادرات الإمارات عطاء لا ينضب

بلا ضوضاء ولا صخب بالهتافات والشعارات الرنانة، جسر الخير لدولة الإمارات لا يزال قائماً منذ أكثر من 50 عاماً يلملم جراح المتضررين في فلسطين، ولطالما كانت دولة الإمارات رمزاً للخير والعطاء داعمةً للعمل الإنساني بما يرسخ مكانة الإمارات كموطن للإنسانية والخير، تمد يدَ العون للعالم أجمع وهو نهج راسخ ومتين، فالتراحم من أجل تخفيف معاناة الشعوب هو مبدأ أصيل في سياسة دولة الإمارات.. وانعكاسٌ لقيم دولة الإمارات في التكافل والإخاء والتراحم.

وهنا أستشهد بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عندما قال: «نقول ما نفعل ونفعل ما نقول». آلاف المواطنين والمقيمين من المتطوعين في دولة الإمارات العربية المتحدة توافدوا على مراكز التطوع بعد إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة»، التي تهدف إلى تقديم المساعدات للفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، مبادرات إنسانية تقوم انطلاقاً من نهج عطاء دولة الخير والعطاء. فأهل فلسطين يحتاجون الدعم الإنساني، وليس الضوضاء.

مساعي الإمارات في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال التعاون مع منظمات دولية ومؤسسات إقليمية لتحقيق التقدم في فلسطين ليست وليدة اللحظة، بل أسهمت الجهود الإماراتية على مر السنوات السابقة في جذب الانتباه الدولي إلى القضية الفلسطينية، ودفع الجهات الدولية للتحرك لدعم الشعب الفلسطيني في كل الأوقات؛ لذلك ستبقى دولة الإمارات دولة أفعال، وليس مجرد شعارات رنّانة.



