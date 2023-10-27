أقدم بـ 40 مليون عام.. دراسة جديدة تكشف معلومات مثيرة عن القمر

كشفت دراسة علمية حديثة أن القمر أقدم بـ40 مليون عام مما كان يعتقده العلماء في السابق، حيث أنه تكوّن قبل 4.52 مليار عام.

وتوصلت الدراسة، إلى هذا الاكتشاف المثير للجدل، من خلال دراسة البلورات القديمة الموجودة في الصخور التي تم استخراجها من سطح القمر، أثناء مهمة "أبولو 17"، وهي آخر مرة مشى فيها البشر على سطح القمر، في عام 1973. بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويسمى هذا الحجر الكريم بـ"الزركون"، والذي يتكون من تبلور عناصر الزركونيوم والسيليكون والأكسجين في الصهارة، أو الصخور المسالة.

ويعتبر "الزركون" بلورة مفيدة لتأريخ العينات الصخرية، بسبب احتوائه على كمية معينة من العناصر المشعة اليورانيوم والثوريوم، والتي يمكن استخدامها لمعرفة متى تشكلت البلورة للمرة الأولى، بناء على مقدار خضوعها للتحلل الإشعاعي إلى عناصر أصغر.

واستخدم العلماء هذه الطريقة لمعرفة متى تشكلت بلورات "الزركون"، وحصلوا في النهاية على رقم صادم، هو قبل 4.52 مليار عام، أي قبل نحو 40 مليون عام من العمر المقدر السابق للقمر، وهو 4.46 مليار عام.

تقول مؤلفة الدراسة، جينيكا جرير، وهي باحثة مشاركة في جامعة غلاسكو، لوسائل الإعلام الأمريكية: "إنه لأمر مدهش أن تكون قادرا على الحصول على دليل على أن الصخرة التي تحملها في يدك هي أقدم جزء من القمر اكتشفناه حتى الآن، إنها نقطة ربط للعديد من الأسئلة حول الأرض. عندما تعرف عمر شيء ما، فإنه يمكنك أن تفهم بشكل أفضل ما حدث له في تاريخه".

وتم نشر الدراسة الجديد، الاثنين الماضي، في مجلة "Geochemical Perspectives Letters".

ويشار إلى أن النظرية السائدة بشأن تكوين القمر، هي أنه في وقت مبكر من تكوين النظام الشمسي، اصطدم كوكب أصغر بحجم المريخ بالأرض، مما أدى إلى انصهار الكوكبين وتفجير كمية كبيرة من الصخور، والتي سقط بعضها مرة أخرى على الأرض، لكن بقي بعضها في مدار حول الأرض، واتحد لتشكيل القمر، وهذا ما يفسر لماذا يبدو قمرنا، على عكس أي قمر آخر في النظام الشمسي، وكأنه كوكب من الداخل، ويحمل تقريبا نفس بنية وتكوين الأرض.