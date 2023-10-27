أمازون تعلن عن نتائج قوية في الربع الثالث .. والإيرادات تقفز 13%‏ متجاوزة 143 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية نتائج فصلية قوية في الربع الثالث.
وبلغت ربحية السهم نحو 94 سنتاً لكل سهم في الربع الثالث مقارنة بتوقعات عند 58 سنتاً للسهم، وبلغت الإيرادات 143.1 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 141.4 مليار دولار.
وحققت الشركة إيرادات بحوالي 23.1 مليار دولار من مبيعات Amazon Web Services مقابل توقعات عند 23.2 مليار دولار، كما بلغت إيرادات الإعلانات 12.1 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار توقعها المحللون.
.وقالت أمازون في بيانها الرسمي بأن مبيعاتها في الربع السنوي الرابع (الذي يشمل موسم العطلات) من المتوقع أن تتراوح بين 160 و167 مليار دولار، وهو ما يقترب من توقعات المحللين عند 166.6 مليار دولار.
وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 13% في الربع الثالث، وهي علامة على أن أعمال أمازون تشهد نموا ملحوظاً بعد صعوبات واجهتها الشركة في عام 2022.
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة أندي جاسي على هذه البيانات قائلا: "كان لدينا ربعا سنويا قويا بفضل تسارع وتيرة توصيل المنتجات وخفض التكاليف، كما أن مبيعات AWS واصلت النمو بوتيرة صابتة فضلا عن نمو إيرادات الإعلانات بقوة".
وقفز صافي دخل أمازون إلى 9.9 مليار دولار أو 94 سنتاً للسهم من 2.9 مليار دولار أو 28 سنتا للسهم في نفس الفترة قبل عام.
وارتفعت إيرادات الإعلانات لدى أمازون بنسبة 26% من نفس الفترة قبل عام، وهذا النمو يفوق الارتفاع في إعلانات غوغل التي بلغت 9%، كما تجاوز نمو إعلانات فيسبوك الذي بلغ 23%.
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