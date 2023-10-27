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أمازون تعلن عن نتائج قوية في الربع الثالث .. والإيرادات تقفز 13%‏ متجاوزة 143 مليار دولار

10/27/2023 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ‏شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية نتائج فصلية قوية في الربع الثالث.‏

وبلغت ربحية السهم نحو 94 سنتاً لكل سهم في الربع الثالث مقارنة ‏بتوقعات عند 58 سنتاً للسهم، وبلغت الإيرادات 143.1 مليار دولار مقارنة ‏بتوقعات عند 141.4 مليار دولار.‏

وحققت الشركة إيرادات بحوالي 23.1 مليار دولار من مبيعات ‏Amazon Web ‎Services‏ مقابل توقعات عند 23.2 مليار دولار، كما بلغت إيرادات الإعلانات ‏‏12.1 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار توقعها المحللون.‏

.وقالت أمازون ‎‏ في بيانها الرسمي بأن مبيعاتها في الربع السنوي الرابع (الذي ‏يشمل موسم العطلات) من المتوقع أن تتراوح بين 160 و167 مليار دولار، وهو ‏ما يقترب من توقعات المحللين عند 166.6 مليار دولار.‏

وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 13% في الربع الثالث، وهي علامة على أن أعمال أمازون تشهد نموا ملحوظاً بعد صعوبات واجهتها الشركة في عام 2022.‏

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة أندي جاسي على هذه البيانات قائلا: "كان لدينا ‏ربعا سنويا قويا بفضل تسارع وتيرة توصيل المنتجات وخفض التكاليف، كما أن ‏مبيعات ‏AWS‏ واصلت النمو بوتيرة صابتة فضلا عن نمو إيرادات الإعلانات ‏بقوة".‏

وقفز صافي دخل أمازون إلى 9.9 مليار دولار أو 94 سنتاً للسهم من 2.9 ‏مليار دولار أو 28 سنتا للسهم في نفس الفترة قبل عام.‏

وارتفعت إيرادات الإعلانات لدى أمازون بنسبة 26% من نفس الفترة قبل عام، ‏وهذا النمو يفوق الارتفاع في إعلانات غوغل التي بلغت 9%، كما تجاوز نمو ‏إعلانات فيسبوك الذي بلغ 23%.‏

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