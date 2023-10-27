لازاريني: التاريخ سيحـاكمنا جميعا ما لم يتوقف قصف غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني
،اليوم الجمعة، ان الــتـــــاريــــخ ســـيــحـــاكمـــنا جمـــــيـعــا ما لم يتوقف قصف غزة".
وتابع لازاريني ان الوكالة لن تكون قادرة على استكمال أعمالها من دون تأمين الوقود لقطاع غزة .
واضاف لازاريني ، ان القطاع بحاجة إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع، مشيرا الى ان الشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقا للسكان.
واشار الى ان ،
57
من موظفي الانروا
استشهدوا في الحرب الجارية بغزة، متابعا ان المساعدات التي تصل توجه إلى الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إليها.
وقال لازارني ، انه يجب حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات ، مضيفا ان تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع
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