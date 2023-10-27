لازاريني: التاريخ سيحـاكمنا جميعا ما لم يتوقف قصف غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني،اليوم الجمعة، ان الــتـــــاريــــخ ســـيــحـــاكمـــنا جمـــــيـعــا ما لم يتوقف قصف غزة".

وتابع لازاريني ان الوكالة لن تكون قادرة على استكمال أعمالها من دون تأمين الوقود لقطاع غزة .



واضاف لازاريني ، ان القطاع بحاجة إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع، مشيرا الى ان الشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقا للسكان.



واشار الى ان ،

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من موظفي الانروا

استشهدوا في الحرب الجارية بغزة، متابعا ان المساعدات التي تصل توجه إلى الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إليها.

وقال لازارني ، انه يجب حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات ، مضيفا ان تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع