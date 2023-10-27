بعد أربعة أشهر فقط من تعينه.. القادسية السعودي ينفصل عن مدربه فاولر مهاجم ليفربول السابق

أنهى نادي القادسية المنافس في دوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم تعاقده مع مدربه الإنجليزي روبي فاولر اليوم الجمعة بعد أربعة أشهر فقط من تعيين مهاجم ليفربول السابق على رأس الجهاز الفني.

وتولى فاولر (48 عاما)، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وشارك في 26 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، مهمة تدريب النادي السعودي في يونيو

الماضي.

ويحتل القادسية المركز الثاني في دوري القسم الثاني السعودي، ويتأخر عن العروبة المتصدر بنقطة واحدة بعد أول ثماني جولات.

وقال القادسية في بيان "يثمن النادي جهود المدرب واحترافيته خلال الفترة السابقة ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته المهنية".

وحل محل فاولر مدرب إشبيلية ومرسيليا السابق ميشيل جونزاليس الذي لعب أيضا في مركز خط الوسط بنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وسبق لفاولر تدريب أندية موانجثونج يونايتد التايلاندي وبرزبين رور الأسترالي وإيست بنغال الهندي.

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