260 محامياً في بريطانيا يحذرون سوناك من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة

أرسل مئات المحامين، المقيمين في المملكة المتحدة، خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء لاتخاذ إجراء بشكل عاجل، محذرين من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يتم ارتكابها في غزة.

ويطالب الخطاب، الصادر عن 260 محاميا، والموجه لرئيس الوزراء، ريشي سوناك ووزير الخارجية، جيمس كليفرلي ووزير الدفاع، جرانت شابس، حكومة المملكة المتحدة بـ"العمل بشكل عاجل لتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية" فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة "حماس، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" اليوم الجمعة.

ويطالب الخطاب الحكومة الامتثال بالالتزامات القانونية للمملكة المتحدة بشأن الحرب في غزة، وطالب لندن المتحدة بـ"ممارسة نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار للسماح بالمعونات بالدخول إلى غزة".

ويطالب المحامون الحكومة أيضا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، حيث إنه يمكن استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الخطاب: " نتحرك للتدخل، نظرا لأنه في منطقة اعتادت بالفعل المعاناة الواسعة، فإن القتل وغير ذلك من الأضرار التي لحقت بالأفراد والأسر والمجتمعات بأسرها، في الأيام الـ20 الماضية، مروعة حقا".

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