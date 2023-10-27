مصر .. سقوط «جسم مجهول» بالقرب من محطة كهرباء نويبع

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة القول إن "جسما مجهولا" سقط بالقرب من محطة كهرباء في منتجع نويبع على ساحل البحر الأحمر بشبه جزيرة سيناء.

كما نقلت القناة عن المصادر أن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز اليوم الجمعة إن مقذوفا سقط على منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر وإن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وقال شاهد لرويترز إنه سمع دوي انفجار قوي وشوهدت سحب من الغبار عن بعد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط فيما يبدو "بتهديد جوي فوق البحر الأحمر" دون أن يخوض في تفاصيل.





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