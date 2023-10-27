خطابة وعروس ومأذون .. ثلاثي الوهم للإيقاع بالضحايا

نشر حساب دائرة القضاء في أبوظبي

على إنستغرام تحت عنوان #قصص_وعبر "ثلاثي الوهم" طريقة جديدة من طرق الاحتيال الإلكتروني التي لا تتوقف عن التنوع للإيقاع بالضحايا. وجاء فيها:

يبدو أن الاحتيال الإلكتروني لا تتوقف أساليبه عن التجديد لإيقاع ضحاياه، ففي هذه المرة يرتبط الواقع الافتراضي بالفعلي في ثلاثي متشابك يحيكون قصة وهمية بكل احترافية تبدأ من حسابات خطابة على مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول إلى لقاء مع العروس للتعارف ومن ثم الاتفاق على المهر ودفع جزء منه لإتمام مراسم الزواج، ليؤيد ذلك منتحل صفة مأذون لتكتمل القصة الخيالية ويقع الضحية في فخ الاحتيال.

ثلاثي الوهم يجتمع في خطابة وعروس ومأذون جمعيهم وهميون ينصبون شباك الخديعة بإعلانات ترويجية على صفحات التواصل تعرض التوسط بين من يريدون الزواج، ليتواصل الضحية مع الخطابة التي ترسل مواصفات الفتاة المراد خطبتها وبعد الموافقة تطلب عمولتها لتنظيم اللقاء بين الشاب والفتاة، ولكن هذه المرة لا تختفي بعد تسلم الأموال كما جرت العادة في كثير من حالات الاحتيال، ولكنها تستكمل عمليتها بترتيب المقابلة لترفع حصيلة هذا المخطط الإجرامي.

وما إن تحضر العروس في أبهى حلة لتبهر المتقدم للخطبة فلا يتمالك نفسه إلا بالموافقة والحديث عن الترتيبات اللاحقة، لتخبره بضرورة دفع جزء من المهر في أول لقاء لضمان الجدية، وعندما تنتابه الدهشة من هذا التصرف، تقترح فورا الاستعانة بمأذون لسؤاله عن جواز ذلك، وبمجرد أن تشرع بالاتصال بهذا الشخص وفق الاتفاق المسبق بينهما يسارع بتأييد كل كلامها، فيبادر الشاب إلى منح الأموال لعروسه لتتبدد بعدها كل الأحلام ويختفي الجميع لتقاسم الأموال المستولى عليها.

وبعد أن يفيق الضحية من صدمته مع محاولاته المتكررة للتواصل معهم ولا يجد ردا فجميع الهواتف مغلقة، يكتشف لحظة الحقيقة وبأنه قد تعرض للنصب والاحتيال، ليبلغ الجهات المختصة التي باشرت إجراءاتها بالبحث والتحري عن المحتالين وبضبطهم اعترفوا بالواقعة، واستيلائهم على المبالغ المالية، لتقضي المحكمة بإدانتهم.





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