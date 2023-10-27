غرامة تصل إلى 50 ألف درهم .. شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم

ضبطت شرطة دبي شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم/ ساعة ووفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تم تطبيق غرامة“فك حجز الدراجة”، والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

وأعلنت شرطة دبي القبض على الشاب، بعد أن ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يقود دراجته النارية بسرعة عالية، تصل إلى 280 كم في الساعة، بطريقة مُتهورة، وعلى عجلة واحدة، مُعرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وحجزت الدراجة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط سائق دراجة نارية بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي يقود بهذه السرعة الخطرة، ويقوم بأعمال الفوضى والاستعراض بعجلة واحدة، مُهدداً بهذا السلوك سلامته وسلامة مستخدمي الطريق.

ولفت اللواء المزروعي إلى أنه تم التعرف إلى سائق الدراجة وضبطه؛ حيث اعترف بالقيادة الخطرة في أوقات ومناسبات مُختلفة، وعليه تم حجز الدراجة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تم تطبيق غرامة «فك الحجز عن الدراجة»، والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

وحذر مدير الإدارة العامة للمرور، سائقي الدراجات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائدي الدراجات النارية بطريقة تعرض حياتهم وحياة السائق أو الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق؛ حيث يتم إيقافهم وحجز دراجاتهم وإحالتهم إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد اللواء المزروعي عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذا السلوك تعرضوا لحوادث بليغة نتجت عنها وفيات أو إصابات بليغة، مناشداً في الوقت ذاته أفراد المجتمع بالإبلاغ عن الظواهر السلبية، عبر خدمة التطبيق الذكي «عين الشرطة»، أو عبر خدمة «كلنا شرطة» أو الاتصال على الرقم 901.





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