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رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابق

10/27/2023 5:30:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.


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