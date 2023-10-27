دناتا تتعاون مع فيرجن أتلانتيك لدعم استئناف خدمات الناقلة إلى دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت دناتا، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الطيران والسفر، تعاونها مع فيرجن أتلانتيك لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.
وأوضحت الشركة أن خدمة فيرجن أتلانتيك متوفرة الآن للحجز، وسوف تنطلق اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 وحتى نهاية مارس 2024، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع.
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