دناتا تتعاون مع فيرجن أتلانتيك لدعم استئناف خدمات الناقلة إلى دبي

أعلنت دناتا، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الطيران والسفر، تعاونها مع فيرجن أتلانتيك لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.

وأوضحت الشركة أن خدمة فيرجن أتلانتيك متوفرة الآن للحجز، وسوف تنطلق اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 وحتى نهاية مارس 2024، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع.

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