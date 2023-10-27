برعاية هزاع بن زايد.. بطولة العالم للكاتا تنطلق غداً بمشاركة 35 دولة.



تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي ، تنطلق غداً بطولة العالم للكاتا بصالة "جامعة السوربون" في أبوظبي، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية والجزائر.

تقام البطولة لأول مرة في دولة الإمارات لمدة يومين، ضمن فعاليات البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتضمن منافسات الكاتا 5 أنواع من المنافسات هي" الشوتوكان، والشوتوريو، والوادوريو، والجوجوريوة، والكيوكوشنكاي"،

لعدد من حركات فنون الدفاع عن النفس التي تمارس بشكل فردي، ويشارك كل منتخب بلاعب ولاعبة في أوزان البطولة، بالإضافة إلى فريق مختلط.

ويتواجد منتخب الإمارات لأول مرة بأصغر الأعمار في البطولة، في فئتي الشباب تحت 23 سنة، وتحت 17 سنة بهدف الاحتكاك، واكتساب الخبرات.

ويشارك اللاعبان محمد الشعالي وعلي عبد السلام المري ضمن قائمة المنتخب، بإشراف الجهاز الفني المكون من الدكتور سلام خطاب والمدرب أشرف حسين، والمدير الإداري للمنتخب الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو.

ورحب سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالدول الشقيقة والصديقة المشاركة في البطولة ، متمنياً لها النجاح والتميز، متطلعاً لاستضافة بطولات كبرى بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو.

و في سياق متصل أشاد الاتحاد الدولي للجودو ووفود الدول المشاركة، بالنجاح التنظيمي والفني الذي حققته بطولة أبوظبي " جراند سلام"، والتي شهدت تتويج المنتخب الإيطالي باللقب، بفضل 3 ميداليات ذهبية، حصدها منتخب السيدات في أوزان "تحت 48، و52، و78 كجم"، فيما حققت كندا المركز الثاني بعد فوز منتخب السيدات بذهبيتي وزن" تحت 57 و63 كجم"، ومنتخب فرنسا الثالث بذهبية واحدة، وجاء منتخب الامارات في المركز الأول عربياً وال 19 دولياً، ومنتخب جورجيا (حامل اللقب) بالمركز السادس.

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