سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 التي تستضيفها رأس الخيمة من 26 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي،" أن استضافة رأس الخيمة لبطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز التقارب الثقافي وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، والرياضة تتجاوز الحدود واللغات لتوحد الشعوب وهي الوسيلة الفاعلة للارتقاء بجودة الحياة".

وأضاف سموه " نعتز باستضافة هذا الحدث العالمي الذي يؤكد على مكانة إماراتنا كوجهة للسياحة والسياحة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية بفضل ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية حديثة ومرافق عصرية وفق أعلى المعايير الدولية وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية."

ويتنافس في البطولة الدولية 32 منتخباً وطنياً.

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