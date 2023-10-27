يورجن كلوب مدرب ليفربول غير قلق على نونيز رغم إهداره فرصة ذهبية في الدوري الأوروبي لكرة القدم





قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يشعر بأي قلق على قدرة لاعبه داروين نونيز على إنهاء الهجمات بعد إهدار مهاجم أوروجواي هدفا مؤكدا في مباراة شهدت حفاظ عملاق مرسيسايد على سجل مثالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 5-1 على تولوز الفرنسي الليلة الماضية.

وأهدر اللاعب (24)، الذي انتقل إلى ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (77.66 مليون دولار) في يونيو حزيران من العام الماضي، فرصة تسجيل هدفه الثاني الليلة الماضية أمام تولوز المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكنه قدم أداء مثاليا على ملعب أنفيلد رغم ذلك.

بعد تسجيله في الشوط الأول، ساعد نونيز ليفربول على التقدم بفارق خمس نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بالبطولة الأوروبية. وسجل أيضا كل من ديوجو جوتا وواتارو إندو ورايان جرافينبيرش ومحمد صلاح.

وقال كلوب للصحفيين "لعب بطريقة مذهلة. بصراحة، لم يهمني كثيرا تسديده في القائم في تلك اللحظة لأن كل شيء قبلها كان مقنعا للغاية، وكان واضحا تماما".

وأضاف المدرب الألماني "كيف تجاوز المدافع وكيف مر من حارس المرمى، كان الموقف مثاليا... إنه شاب أو رجل سعيد في الوقت الحالي ويمكنك رؤية ذلك كل يوم. والآن علينا التأكد من أن يظل على ما هو عليه".

ومضى كلوب قائلا إن لاعب خط الوسط جرافينبيرش (21 عاما)، الذي سدد الكرة في الزاوية بعد لحظات من إهدار نونيز الفرصة، لديه الكثير ليقدمه. وكانت هذه ثاني مباراة على التوالي يخوضها اللاعب الهولندي ضمن تشكيلة البداية منذ 18 شهرا بعد انضمامه من بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني في أخر أيام فترة الانتقالات في سبتمبر أيلول.

وقال كلوب عن جرافينبيرش "أنا حقا أحبه كشاب وكلاعب، ومن الجيد حقا أن أرى مدى إيمانه بنفسه مجددا. من الواضح أن هذا مهم جدا لكل لاعب وبالنسبة للاعب شاب بصفة خاصة".

وردا على سؤال عن رأيه في ليفربول هذا الموسم قال كلوب "أعتقد أنه من السهل حقا الوقوع في حب هذا الفريق لأنه (يملك) الكثير من الإثارة".

وتابع "كيفية تفاعل أعضاء الفريق مع بعضهم البعض أمر لطيف حقا لأنه عندما تتحدث عن إعادة بناء الفريق، فإن الأمر كله يتعلق بالأمور التي تراها على أرض الملعب بالطبع لكن من أجل تحقيق ذلك يجب أن تتم إعادة البناء خارج الملعب أيضا - وهذا يسير بشكل جيد حقا".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن صدارة الترتيب ويستضيف نوتنجهام فورست بعد غد الأحد.

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