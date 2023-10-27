الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمر غداً السبت

أعلن الحساب الرسمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن حدوث خسوف جزئي للقمر مساء يوم غد السبت، وسيشاهد من إمارة دبي بنسبة 12%. مبيناً على حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا" المساجد المقترحة لإقامة صلاة الخسوف في دبي.

كما أكد مركز الفلك الدولي أن المنطقة العربية والعالم سيشهد خسوفا جزئيا للقمر ليلة السبت على الأحد 28-29 أكتوبر 2023م، ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية، كما وأنه يشاهد من جميع قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكيتين.



يبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 06:01 مساء بتوقيت غرينتش (10:01 مساء توقيت الإمارات، 09:01 مساء توقيت السعودية والأردن، 08:01 مساء توقيت القاهرة)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة.

يبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 07:35 مساء بتوقيت غرينتش (11:35 مساء توقيت الإمارات، 10:35 مساء توقيت السعودية والأردن، 09:35 مساء توقيت القاهرة)، وعندها يكون الخسوف مرئيا بشكل واضح.

يصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 08:14 مساء بتوقيت غرينتش (00:14 صباحا توقيت الإمارات، 11:14 مساء توقيت السعودية والأردن، 10:14 مساء توقيت القاهرة).



ينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساء بتوقيت غرينتش (00:53 مساء توقيت الإمارات، 11:53 مساء توقيت السعودية والأردن، 10:53 مساء توقيت القاهرة).



ينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 10:27 مساء بتوقيت غرينتش (02:27 صباحا توقيت الإمارات، 01:27 صباحا توقيت السعودية والأردن، 00:27 صباحا توقيت القاهرة).



سيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة.

كيفية صلاة الكسوف



هي ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان.

تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى جهرا، وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

تكون القراءة جهرية لحديث عائشة في الصحيحين "جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته".

وجاء تقدير طول القيام الأول في حديث ابن عباس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا، نحوا من سورة البقرة" (حديث متفق عليه).

وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته" (رواه البخاري ومسلم).

ولا يطيل الرفع من الركوع الثاني ولا الجلوس بين السجدتين ولا التشهد.

وتصح الصلاة بأي قدر من القراءة، ولكن يستحب إطالتها.

ويسن أن يكثر ذكر الله، الاستغفار، التكبير، الصدقة، التقرب إلى الله سبحانه تعالى بما استطاع من القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا" (متفق عليه).



ومن العلماء من يرى أنه لو صلاها ركعتين كالنافلة صحت وأجزأته للكسوف، وفاتته السنة.

قائمة المساجد التي ستقام بها صلاة الخسوف

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