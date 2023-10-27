إصابة شاب في هجوم للمستعمرين وقوات الاحتلال غرب نابلس

إصابة شاب في هجوم للمستعمرين وقوات الاحتلال غرب نابلس
التاريخ
10/27/2023 5:17:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا قرية صرة، اندلعت إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه.
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