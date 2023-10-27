Saturday, 28 October 2023 02:59 GMT

إصابة شاب في هجوم للمستعمرين وقوات الاحتلال غرب نابلس

10/27/2023 5:17:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا قرية صرة، اندلعت إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه.

MENAFN27102023000205011050ID1107318005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث