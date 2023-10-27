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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

10/27/2023 5:17:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه أسعار الذهب عالمياً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.


وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية:"ستكون أسعار الذهب من العوامل المتأثرة بالصراع طالما أن الأمور معرضة لخطر التصعيد".


وارتفع الذهب نحو 9% مع لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذا آمنا من التداعيات المحتملة للحرب التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر.


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