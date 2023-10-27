الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه أسعار الذهب عالمياً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية:"ستكون أسعار الذهب من العوامل المتأثرة بالصراع طالما أن الأمور معرضة لخطر التصعيد".
وارتفع الذهب نحو 9% مع لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذا آمنا من التداعيات المحتملة للحرب التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر.
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