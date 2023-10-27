110 شهداء بالضفة الغربية منذ بدء طوفان الاقصى
التاريخ
10/27/2023 5:17:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 110 شهداء وأكثر 1900 جريح برصاص الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول الجاري.
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