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110 شهداء بالضفة الغربية منذ بدء طوفان الاقصى

10/27/2023 5:17:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 110 شهداء وأكثر 1900 جريح برصاص الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول الجاري.




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