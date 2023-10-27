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حماس تبحث مع وزير الخارجية الروسي تطورات العدوان على غزة

10/27/2023 5:17:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو ظهر اليوم الخميس، وضم وفد الحركة كل من عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د.باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو.
واستعرض وفد الحركة عدوان الإحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وسبل وقف الجرائم الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب.
وأكدّ وفد الحركة على حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والعودة، وحقّه في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة، وأنّ الجرائم الصهيونية بحق المدنيين، لن تغطي على هزيمته العسكرية والأمنية التي تلقاها يوم السابع من أكتوبر.
وأشاد وفد الحركة بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهود الدبلوماسية الروسية النشطة، وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه جريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الصهيونية.





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