القوات المسلحة المصرية تصدر بيانا حول حادثة طابا
التاريخ
10/27/2023 5:17:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.
وأوضح بيان المتحدث العسكري أن الطائرة سقطت بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أشخاص وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق.
روسيا اليوم
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