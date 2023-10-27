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القوات المسلحة المصرية تصدر بيانا حول حادثة طابا

10/27/2023 5:17:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.
وأوضح بيان المتحدث العسكري أن الطائرة سقطت بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أشخاص وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق.

روسيا اليوم


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