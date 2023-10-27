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مفوض أونروا: نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع الى غزة

10/27/2023 5:17:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إننا نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع الى قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات صحفية "لن نكون قادرين على استكمال أعمالنا من دون تأمين الوقود والشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقا للسكان."
وأضاف أنه يجب حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات مشيرا أن 57 من العاملين بالاونروا استشهدوا في الحرب الجارية بغزة.
وتابع "من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة ولا يمكن أن نعادل بين سكان غزة وحماس وهذا أمر مضلل."
وأكد أن تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع.




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