التوقيت الشتوي .. هواتف تغير الساعة وتربك الأردنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عدلت بعض هواتف الأردنيين بعد منتصف ليل الخميس الجمعة توقيتها إلى التوقيت الشتوي لحلول وقته السنوي، في ظل ثبيت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
وتفاجأ المواطنون بتأخير ساعات هواتفهم تلقائيا 60 دقيقة، باعتبار هذا الوقت من العام موعدا لتطبيق التوقيت الشتوي في الاردن.
واعتاد الأردنيون على توقيتين في العام الواحد (الصيفي والشتوي)، قبل أن تقرر الحكومة تثبيت العمل بالتوقيت الصَّيفي طوال العام في الأردن.
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