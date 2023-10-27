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التوقيت الشتوي .. هواتف تغير الساعة وتربك الأردنيين

10/27/2023 5:17:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عدلت بعض هواتف الأردنيين بعد منتصف ليل الخميس الجمعة توقيتها إلى التوقيت الشتوي لحلول وقته السنوي، في ظل ثبيت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
وتفاجأ المواطنون بتأخير ساعات هواتفهم تلقائيا 60 دقيقة، باعتبار هذا الوقت من العام موعدا لتطبيق التوقيت الشتوي في الاردن.
واعتاد الأردنيون على توقيتين في العام الواحد (الصيفي والشتوي)، قبل أن تقرر الحكومة تثبيت العمل بالتوقيت الصَّيفي طوال العام في الأردن.





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