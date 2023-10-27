جيش الاحتلال يكشف حصيلة جديدة عن القتلى والاسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 310، وعدد الأسرى لدى "حماس" إلى 229.
وقال هغاري في مؤتمره الصحافي اليومي: "أبلغنا ذوي 229 مختطفا في غزة حتى الآن، وأبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب. رصدنا تهديدا فوق البحر الأحمر ونعتقد أن الانفجار في مصر كان مصدره هذا التهديد".
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