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جيش الاحتلال يكشف حصيلة جديدة عن القتلى والاسرى

10/27/2023 5:17:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 310، وعدد الأسرى لدى "حماس" إلى 229.
وقال هغاري في مؤتمره الصحافي اليومي: "أبلغنا ذوي 229 مختطفا في غزة حتى الآن، وأبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب. رصدنا تهديدا فوق البحر الأحمر ونعتقد أن الانفجار في مصر كان مصدره هذا التهديد".





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