المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا

المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا
التاريخ
10/27/2023 4:49:08 AM
(MENAFN
- Youm7) أكد العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27/10/2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.
أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية .
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