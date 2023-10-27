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اجتماع حكومى لمتابعة حلول أزمة المياه والأمطار بالقاهرة الجديدة

10/27/2023 4:49:08 AM
(MENAFN- Youm7) ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا موسعًا بغرض متابعة موقف مرافق مياه الشرب وتنفيذ المشروعات بالقاهرة الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض
رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ مشروع خطوط المياه العكرة والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ والإجراءات التي تم اتخاذها في ذات الشأن، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية والالتزام بإنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المخطط لتحقيق الاستفادة من تنفيذ المشروع.

كما ناقش "إسماعيل"، مع الحضور الحلول الفنية والتنفيذية المقترحة للتغلب علي السيول والأمطار والظروف المفاجئة، موجهاً بضرورة الإعداد الجيد لخطط التدخل السريع لحل الأزمات.
وفي ذات السياق، استعرض
رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، موقف منظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة والإجراءات والملاحظات المطلوب تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمدينة، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات، وفي هذا الصدد وجه سيد إسماعيل، ممثلي جهاز مدينة القاهرة الجديدة بضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المرتبطة بملاحظات الجهاز التنظيمي في أسرع وقت.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة أجهزة المدن الجديدة للحفاظ على الاستثمارات، وتنفيذ
الأعمال المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات والتغلب على الظروف المفاجئة.
حضر الاجتماع مستشار الوزارة للمتابعة والمشروعات، ورئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، وممثلي جهاز المدينة، ومقاولي المشروعات،
وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة وتقييم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات بها.








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